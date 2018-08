Kuidas vältida Ironmani ajal ummikutesse sattumist?

IRONMAN Tallinn soovitusi ja infot liiklejatele võistluste ajaks:



- Haabersti ringristmik on liiklusele avatud, võistlejad liiguvad üle viadukti.

- Paldiski mnt on alates Haabersti ringristmikust kuni Kiia külani võistluste ajal liikluseks suletud.

- Paldiski mnt on alates Haabersti ringristmikust kesklinna suunas avatud.

Paldiski mnt ümbersõiduks soovitus liikuda Mustamäe tee ja Ehitajate tee kaudu.

- Sõle tänav on liikluseks avatud.

- Kesklinna ja sadama vaheliseks liiklemiseks soovitus liikuda Petrooliumi, Jõe, Ahtri tänavate kaudu. Sadamasse jõudmiseks ning sadamast lahkumiseks vajalik Mere pst osa on liikluseks avatud (sadamaga seotud liiklussoovituse kaart lisatud).

- Pärnu mnt linnast väljas olev lõik on liikluseks avatud, ratturid liiguvad üle tee viadukti kasutades.

- Kaarli pst on võistluste ajal liikluseks suletud.

- Vanalinna on võimalik sisse ja välja liigelda Nunne tn kaudu.

- Suuremad liiklussulgemised lõppevad laupäeval kell 17:30, mõningad piirangud jäävad vaid jooksurajaga seoses kesklinnas.

- Pühapäeval on liiklusega seotud muudatusi Põhja-Tallinnas ja Koplis, kuid seda vaid kell 9:00-12:00. Kesklinnas pühapäeval piiranguid ei ole.

- Soovitus vältida Põhja pst ja Suur-Rannavärava tn piirkonda, kuna seal võib esineda suuri liiklustakistusi ka seoses teetöödega

- Trammiliiklus toimib ka võistluste ajal.

- Kalamajja ning sealt välja sõitmiseks on liiklus avatud, elanikud pääsevad koju ja kodust välja Tööstuse, Kopli, Telliskivi tänavate kaudu.