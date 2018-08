Suusakepi jalga torganud olümpiavõitja suutis oma vigastuse üle nalja heita

Rootsi laskesuusakoondisega Pyeongchangis olümpiavõitjaks kroonitud Femling osales eile Lysebotnis mäkkesõiduvõistlusel. Selle starti ta aga ei jõudnudki, sest soojendusel juhtus temaga õnnetus - üritades vältida kokkupõrget autoga, torkas ta pidurdades endal suusakepi jalast läbi.

Õnnetust nägi pealt Femlingi konkurent, norralane Simen Andreas Sveen, kes kohe rootslasele appi ruttas. «Nägin kedagi murul lamamas. Jooksin ligemale ning sain aru, et tal on kohe abi vaja,» sõnas Sveen SVT-le. Sveen, kes on ka meditsiini õppinud, tegi kõik selleks, et Femling maha rahustada.

«Mõned inimesed tulid veel appi. Muidugi ta karjus valust, aga andsime endast parima, et ta rahuneks. Olime seal kuni ta rahunes. Siis tuli juba kiirabi ja viis ta minema.»

Femling viidi Stavangeri haiglasse, kus talle pärast mõningast ootamist tehti ka operatsioon. Õnneks ei vigastanud suusakepp artereid ning sportlane saab taastumist jätkata kodus.

«Sain kell 3 öösel teate, et Peppega on kõik korras,» kinnitas ka Rootsi koondise peatreener Wolfgang Pichler SVT-le. «Tundub, et pildid olid hullemad kui vigastus ise.»

Sveen arutles, et Femling valis «parima» võimaluse, kuidas õnnetusest pääseda. «Muidugi see ei näinud ilus välja, aga ta ei kahjustanud närve ega murdnud luid. Selline võimalus on üks tuhandest!»