Ricciardo lahkumine Red Bullist vallandab doominoefekti?

Reedel selgus, et Ricciardo siirdub käimasoleva hooaja järel Red Bullist Renault’sse, kus praegu sõidavad sakslane Nico Hülkenberg ja hispaanlane Carlos Sainz juunior. Ricciardoga kolmeaastase lepingu sõlminud Renault teatas, et järgmise aasta sõitjatepaar on Ricciardo-Hülkenberg. Seega jääb õhku küsimus: mis saab Sainz juuniorist?

Igasugune loogika ütleb, et Red Bulli süsteemi kuuluv Sainz juunior, kes praegu sõidab Renault’s laenulepingu alusel, saab karjääris esimest korda võimaluse esindada tippmeeskonda ehk Red Bulli. Igati loogiline käik, sest hispaanlase esitused on olnud soliidsed. See tähendab seda, et Ricciardo ja Sainz juunior vahetavad järgmiseks hooajaks kohad lihtsalt ära, ent nii ei pruugi sugugi mitte juhtuda.