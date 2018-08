Eesti koondis juhib kiirusautomudelite Rahvuste karikat

Kesk-Euroopas jätkuv kuumalaine on mootorite töötingimusteks väga sobiv ja 17 riigi 197 võistlejat on näidanud kõikides klassides suurepäraseid kiirusi.

Meie koondise kapten Lembit Vaher on traditsiooniliselt kaasa tegemas kahes klassis ja esimese vooru järel on ta mõlemas klassis esikolmikus, sealjuures klassis 2 on ta teine ja klassis 1 kolmas.