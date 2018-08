Renault' meeskonnaga ühinenud Ricciardo: see oli minu elu üks raskemaid otsuseid

«Uudis on nüüd väljas ja see on tõesti tõsi. See on pika puuga kõige raskem otsus, mida ma oma võidusõitja karjääri jooksul teinud olen. See on minu 25-aastase elu jooksul üldse üks keerulisemaid otsuseid, mille ma vastu olen pidanud võtma,» rääkis Ricciardo videos.