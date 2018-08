Inglise kõrgliigast välja langenud meeskonna uueks maskotiks on boiler

Ootamatult jalutas tavapärase maskoti, lind Baggie, asemel väljakule valge kast. Veidi hiljem hakkasid fännid mõistma, et tegu on boileriga. Küsimusele, miks uueks maskotiks boiler sai ei pea kaugelt otsima – sellest hooajast on meeskonna üheks suurimaks toetajaks ettevõte Ideal Boilers, kes tegelebki boilerite müügiga.

Suurem osa klubi toetajatest on muidugi pettunud, et sel hooajal tuleb neil leppida sellise maskotiga, kuid loomulikult ei saa selle vastu midagi teha, kui sponsorite nõudmised sellised on. Lisaks sellele on seesugune tähelepanu kindlasti ettevõttele meelejärgi.