Ricciardot hakkab Red Bullis asendama Verstappeni vana meeskonnakaasalne?

Nimelt on väidetavalt uuel hooajal meeskonda tulemas Max Verstappeni vana meeskonnakaaslane Toro Rossost – Carlos Sainz. Varem on Red Bulli meeskonna pealik Christian Horner öelnud välja, et kui meeskonnas peaks olema vaja teha sõitjate osas muudatusi, siis on Sainz üks tõenäolisemaid variante.

Samas väidab Hispaania väljaanne Marca, et Verstappeni taustajõud on tugevalt selle vastu, et Sainz meeskonnaga ühineks. Verstappeni suhted Sainziga aastatel 2015 ja 2016, kui nad koos Toro Rossos sõitsid, ei olnud just kiita. Verstappeni taustajõud arvavad, et selline meeskonnakaaslane tooks juurde pingeid ja mõjuks hollandlase sooritustele halvasti.

Ainuke Verstappeni lootus hetkel on McLaren, kes soovib samuti Sainzi oma meeskonda sõitma saada. Meeskonna pealik Zak Brown on juba välja öelnud, et sooviks hispaanlast oma meeskonnas näha. «Me arvame, et Carlos on imeline sõitja. Ta on ilmselgelt üks esimesi variante, keda sa oma meeskonda sõitma tahaks. Kui ta on vaba ja meil on võimalus teda palgata, oleks ta kindlasti üks meie esimestest valikutest,» vahendab F1i.com meeskonna pealiku sõnu.



Hetkel ei ole veel teada, mis on Sainzi enda soov ning plaan, kuid arvata võib, et tema esimene valik on siiski pigem Red Bull.