Verstappen pidurdab vana tiimikaaslase siirdumist Red Bulli

Nimelt sõitsid Verstappen ja hetkel Renault leival olev Sainz aastatel 2015-2016 koos Toro Rossos, kus meeste läbisaamine polnud kuigi hea. Lisaks Sainzile on Red Bulli huviorbiidis praegu Toro Rossosse kuuluv Pierre Gasly ja Force India piloot Esteban Ocon.

Sainzist on huvitatud ka McLaren. «Meil on Stoffel Vandoorne’i ja Fernando Alonsoga pikad lepingud, kuid nende kontrahtides on mitmeid eri detaile,» sõnas McLareni pealik Zak Brown. «Valime sõitjad siis, kui oleme selleks valmis.»