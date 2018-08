Eesti kardisportlane tuli Euroopa meistriks

Essay kardirajal toimunud viimasel etappi alustas Paul Aron finaalisõitu seitsmendalt kohalt. Pingeline võistlus kujunes avariiderohkeks ja juba esimesel ringil katkestati sõit raske avarii tõttu. Paul Aronil õnnestus tõusta võistluse käigus neljandaks, aga viimastel ringidel pidi loovutama ühe koha oma tiimikaaslasele. Siiski piisas viiendast kohast, et kindlustada Euroopa meistritiitel OK Junior klassis. Kokkuvõttes võitis Paul Aron neljast etapist kaks ning lisaks saavutas 15. ja 5. koha.

«Eelsõitudes oli mul veidi probleeme rehvidega ja seetõttu sain finaalsõiduks seitsmenda stardikoha,» sõnas Aron. «Finaal kujunes hästi kaootiliseks ja toimus mitmeid avariisid, aga mul õnnestus tõusta kiirelt teisele kohale. Aga siis hakkas liidril radiaatorist vett välja tilkuma ja nii libisesin veidi ning langesin teiselt kohalt seitsmendaks. Seejärel hakkasin uuesti tulema ja tõusin kiirelt neljandaks. Minu ees sõitis punkitabelis kolmandal kohal paiknenud sõitja ja ta kattis ägedalt ning kui ürtasin ühes kurvis temast mööduda, siis läks kurv veidi pikaks ja tiimikaaslane pääses minust mööda. Langesin viiendaks, aga teadsin, et meistritiitli võitmiseks piisab ka sellest kohast ja sõitsingi seejärel rahulikult lõpuni. EM-tiitli võitmisega sai hooaja üks peamisi eesmärke täidetud. Septembris osalen veel MM-võistlustel Kristianstadis - see rada mulle meeldib, kiirust mul praegu jagub ja seetõttu on võimalus seal hea koht saavutada.»