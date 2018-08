PM Berliinis. Kas kergejõustiku EM tõotab Eestile medalisadu?

Eesti kümnevõistlejad on enne teisipäevast võistlust heatujulised - Karl Robert Saluri (keskel) naljatles,et Maicel Uibo (paremal) on medalisoosik, kui ta vaid käituda oskab.

Gerd Kanter sammub mõtlikult Berliini olümpiastaadionile. Ees on tema karjääri viimane tiitlivõistlus. Eesti spordipublik on aastatega harjunud just temalt medalit ootama, kuid tänavu on olukord teine. Võib juhtuda, et sümboolselt võtavad Kanterilt selle koorma üle nooremad tegijad. Postimees vaatab statistikat ning uurib, millised on eestlaste võimalused täna algaval EMil.