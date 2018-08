Purjetamine: kaks võitlevad olümpiapileti nimel

Purjetamise MM Aarhusis on üldse üks esimesi jõuproove, kus medalite kõrval mängus pääsmed 2020. aasta Tokyo olümpiamängudele. Võistluse tähtsus on seda suurem, et neid jagatakse välja koguni 40 protsendi jagu.