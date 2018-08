Kiirusautomudelite EMilt Saksamaalt eestlastele medalisadu

Hilisõhtul selgub paremusjärjestus kahes suuremas ja kõige kiiremas klassis, kus kiirused on juba üle 300 km/h ja sealgi on meie koondisel omad lootused. Kahe katse järel on Tõnu Sepp mõlemas klassis teisel kohal, lisaks on medalikonkurentsis ka Tiit Luman. Mõlemas klassis on esikümne positsioon veel Ando Rohtmetsal ja Priit Hoyeril.