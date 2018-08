Ajaloo üks edukamaid MMA-võitlejaid kaotas oma tiitli ja purustas vastast lüües oma jalaluu

Johnson oli võitnud järjest 11 tiitlimatši, kuid nüüd tuli vastu võtta üllatuskaotus Henry Cejudolt. Pärast võitlust selgus, et Johnson on matši käigus saand väga karmilt vigastada, mis võib tähendada väga pikka võistluspausi. Jalaluu murdis mees ära aga eriti huvitavat moodi – ta peksis selle lihtsalt vastu vastast puruks.

Lisaks sellele vigastas ameeriklane karmilt oma põlve. «Ma rebestasin oma parema põlve sidemed. Mäletan, et me maadlesime, ma lõin teda ja siis ta lükkas mind. Ma kukkusin oma parema põlve peale ja mõistsin, et nüüd lähevad mu põlvesidemed puruks,» rääkis Johnson.