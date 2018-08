Klopp: Klavani vigastus ei tohiks olla kuigi tõsine

Liverpooli juhendaja on keskkaitsjate lõikes keerulises olukorras. Esinumber Virgil van Dijk on terve ja mänguvalmis, aga Horvaatia koondisega MM-hõbeda võitnud Dejan Lovreni suvepuhkus lõppes alles täna. Joel Matip ja Klavan on hädas vastavalt puusa- ja lihasevigastustega. Lisaks on olemas Joe Gomez, keda Klopp on seni eelistanud kasutada äärekaitsjana.