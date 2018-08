PM Berliinis. Milline tulemus viiks Kanteri karjääri viimasel tiitlivõistlusel edasi?

«Kuna tegemist on hommikuse kvalifikatsiooniga, siis edasi võiks viia 62.40. See oleks selline tulemus, mis lõppvõistlusele koha annaks. Ma loodan, et Martiniga oleme mõlemad võimelised seda tegema. Keskendume ikkagi lõppvõistlusele, sisimas loodan hooaja tippmarki.»

Kanter alustab võistlust homme kell 13.10 B-grupis, mil ilmateade ennustab olümpiastaadionile suisa 37 soojakraadi. Kanteriga koos on B-grupis heitmas soosikutest Andrius Gudžius, Robert Urbanek ja Christoph Harting.

«Selge see, et suurtel meestel kuumuses lihtne pole. See pole meie kellegi jaoks loomulik keskkond. Tuleb olla võimalikult ökonoomne, mitte väga palju rabeleda. Esimestes voorudes on meestel kindlasti rohkem energiat,» lisas ta.

A-grupp FOTO: European Athletics

B-grupp FOTO: European Athletics

Poolteist tundi varem, Eesti aja järgi kell 11.40 alustab A-grupis võistlust Martin Kupper, kes pole tänavu ketast eriti hästi lendama saanud.