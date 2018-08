Võrkpallikoondis võtab Riia-retkele kaasa Genka ja Justamendi

Eesti meeste võrkpallikoondise jaoks on tegu esimese matšiga 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis ning kohtumise teeb eriliseks fakt, et Läti peatreeneriks on endine Eesti juhendaja Avo Keel ja see mäng on tema jaoks esimene kord Eesti vastu treenerina tegutseda. Kohtumine algab kell 19.00.