Ikkagi Reali? Chelsea on valmis Courtois’st loobuma

Esmaspäeval Chelsea treeningutega liitunud Courtois on juba mitu korda teada andnud, et tahab klubi vahetada ning mehest on huvitatud Madridi Real. Courtois soovib siirduda Madridi, kus elab ta pere. Lisaks sellele on belglasel Chelseaga lepingut järel vaid üks aasta ja nüüd soovivad inglased ta rahaks teha.