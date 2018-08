Eesti koondis alustas kergejõustiku EMi ilusa õnnestumisega!

Kokku toimub neli eeljooksu, millest pääseb kokku edasi 13 sportlast - iga jooksu kaks paremat, lisaks viis kiiremat aega. Kui veel lõpukurvis näis, et Jagor peab hakkama ootama aegade võrdlust, siis lõpusirgel möödus Eesti teine number mitmest rivaalist ja sai 50,39-ga finišeerinud Maksims Sincukovsi (Läti) järel teise koha.

«Soojendusel oli aru saada, et päris terve see jalg ei ole. Esimesed kaks tõket võtsin seetõttu pehmemalt ning ei vajutanud tugevalt peale. Seejärel andis krõbe vili tunda, sest mul oli tükk tegu, et tõkkeni jõuda. Ent viimasel sajal meetril juba vaatasin ja jälgisin, et mänguruumi on. Lõpusirgele tulles juba nägin, et siin jõuan kindlasti edasi,» sõnas ta Postimehele.

«Jaak kontrollis jooksu ja võttis viimase 100 meetriga selle, mis vaja. Meie taktika oligi selline,» lisas Jagori treener Mehis Viru ETV-le.

400 meetri tõkkejooksu poolfinaalid toimuvad teisipäeva õhtul. Medalipretendentide sekka kuuluv Rasmus Mägi kuulub nende 11 sportlase sekka, kes olid tänastest eeljooksudest vabastatud ja otse poolfinaali paigutatud.

Jagor usub, et poolfinaalis selle jalaga isiklikku rekordit ei jookse, ent läheb endast siiski kõike andma. «Homme muudabki seda, et saagu, mis saab, ent esimesed 100 meetrit lähen hästi julgelt. Enam ma ei lippa, vaid lähen jõuga. Kui see hästi välja tuleb ja jalg kannab, siis tuleb parem aeg kui täna. Praegu tundub, et tõmme on päris hea, ent jalg peab vastu pidama.»

* * *

Jagor läks starti olukorras, kus ta polnud vasakus jalas pesitsenud põletiku tõttu paar nädalat tõkkeid jooksnudki. Siiski oli ta EM-il startimise eel enesekindel, öeldes pühapäeval Postimehele:

"Ma ei lähe edasipääsu isegi mitte püüdma, vaid vormistama! Pärast kahenädalast sileda jooksu tsüklit oli plaanis enne Eesti meistrivõistlusi vähemalt paar tõkkestarditrenni teha, et Rasmus Mägiga korralikult joosta. Esimeses trenni ajal aga juhtus nii, et vasakut jalga jõuliselt maha pannes kippus see alt läbi vajuma.