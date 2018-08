Jälle kolm setti ja jälle Kontaveidi võit

Tegu oli sellel kalendriaastal juba üheksanda kolmesetilise mänguga, kust Kontaveit on võitjana lahkunud. Tõsi, alates jaanuarist on eestlanna koguni 15 korda selliseid lahinguid pidanud mängima, kuid tõenäosus, et maratonmängud lõppevad Kontaveidi võiduga, on kerkinud meeldivalt kõrgeks.