Kristjan Kais hakkab tööle treenerina

Kaisi sõnul loodab ta naiskonnaga näidata häid tulemusi. «Tartu naiskonna peatreeneri amet on minu jaoks suur au ja loomulikult suur väljakutse. Ootused ja eesmärgid on väga kõrged, tänud Andrei Ojametsale ja Hendrik Rikandile, kes on kahel viimasel hooajal teinud naiskonnaga väga head tööd. Otsuse tegi kergemaks teadmine, et SK Duo klubis on ühtne ja usaldusväärne tiim,» rääkis Kais.