Sten-Timmu Sokk: täitsin oma karjääri ühe suurima unistuse

«Liitusin Kreeka klubiga, sest see on olnud mu karjääri üks suurimaid unistusi,» ütles Sten-Timmu Sokk BC Kalev/Cramo Facebooki konto vahendusel. «Tahaksin tänada kõiki fänne, omanikke, sponsoreid ja treenereid selle ägeda ning õpetliku hooaja eest. Loodan kasutada Kalev/Cramost saadud kogemusi oma edaspidises karjääris ja kindlasti loodan, et meie teed kunagi veel ristuvad.»