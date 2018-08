Filmitähest naabrimehele harjavarrega külla läinud rattalegend pisteti ööpäevaks trellide taha

Mallorca politsei hoidis 44-aastast Ullrichit terve ööpäeva vahi all, enne kui ta vabaks lasti. Itaalia ajalehe La Gazzetta dello Sporti väitel läks meeste vahel tüliks peokutse pärast. «Olin viis tundi politseijaoskonnas ja võin kinnitada, et vahejuhtumiga oli seotud mu naaber Jan. Nii ma küll oma puhkust ette ei kujutanud,» lausus Schweiger Saksamaa meediale.

Saksa ajakirjanduse väitel ronis Ullrich üle aia Schweigeri krundile, kus too pidas parajasti oma uue filmi valmimise puhul pidu. 44-aastane eksrattur olevat naabrimeest harjavarrega ähvardanud, kuid Ullrich väitis Bildile, et tahtis kõigest Schweigeriga hüvasti jätta ja ronis üle aia vaid seetõttu, et keegi ei kuulnud tema hüüdeid. Schweigeri külalised hakkasid ootamatu saabujaga aga tüli norima ning Ullrichi väitel kostitas keegi teda seejärel «kung-fu-löögiga». Sakslane lisas, et on nõus Schweigeri ees vabandama, ent vaid juhul, kui too samaga vastab.