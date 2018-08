Vihatud valgevenelane heitis end Berliini EMil taas lõppvõistlusele

2008. aasta mängudel leiti nii pronksi võitnud Tihhoni kui ka hõbemedali saanud kaasmaalase Vadim Devjatovski proovist ülemäära suures koguses testosterooni. ROK võttis valgevenelastelt esialgu medalid ära, kuid mehed kaebasid otsuse CASi ja saidki õiguse. Tõsi, nende Pekingi-tulemused ennistati klausliga, et proovide võtmise juures tehti vigu, kuid heitjaid pole dopingusüüst vabastatud.

2008. aastal isiklikuks rekordiks 84.51 põrutanud Tihhon on 42-aastasena jätkuvalt rivis ka Berliini EMil. Kõige kõrgemaid kohti ta siiski enam ei püüa, sest kvalifikatsioonis oli tema parim tulemus 74.67 ning see viis valgevenelase üheksandana lõppvõistlusele. Kvalifikatsiooni parim mees Pawel Fajdek heitis 77.86. Tihhoni tänavuse hooaja tipptulemus on 75.77.