PM Berliinis. Kanter: seeniorid ei saa endale dramaatikat lubada, tuleb käituda ökonoomselt

«Üle pika aja on varajane kvalifikatsioon ning ilm on palav ka. Aga selge see, et dramaatikat on. Väidetavalt Malachowski tegi soojendusel suisa 66-meetrise heite. Eks see nii ongi, et keegi peab ju põruma. Kindlasti on Daniel Stahl ja Andrius Gudžius need, kes on kullajagajad ning ülejäänud seltskond võitleb kohtadele 3.-8.»