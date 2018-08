Vahva galerii: Eesti kümnevõistlejad kehastusid keset staadionit olude sunnil saunameesteks

Karl Robert Saluri on kolme ala järel kolmas, Maicel Uibo 13. ja Karel Tilga 15. Juhib norralane Martin Roe. Mida rääkisid eestlased kolme ala järel?

Karl Robert Saluri 2629 punkti (10,68 - 7.50 - 14.54):

«Kõige rohkem jään rahule kuulitõukega. Arvasin, et tulemus üle 14 meetri oleks okei, aga tuli veel rohkem!

100 meetris tundus, et see rada pole kõige kiirem, enamus inimesi jooksis aeglaselt. 2009. aastal oli teine rajakate, aga nüüd on uus, värske ja puru on alles peal.

Kaugus oli korralik, aga esimene katse läks metsa. Samas pole 7.50 kohta midagi halba öelda. See on võistlus, kus saab võrrelda ennast teistega ning mitte oma rekordiga. Edasi on väga lihtne punkte tagasi teha, eriti just kõrgushüppes, kus rekordigraafikus on kirjas 1.83. Võrreldes teistega ei tohi ma küll kurta.»

Maicel Uibo 2437 punkti (11,31 - 7.27 - 14.61):

«Esimesed kaks ala läksid natuke raskelt, kuul ka päris see pole. Mis seal ikka, seitse ala on veel ees. Paneme edasi! Kõik asjad ei tulnud välja nagu oleks võinud, aga kuumuse taha ei saaks küll pugeda. Kõik on normaalne.»

Karel Tilga 2419 punkti (11,26 - 7.25 - 14.20):