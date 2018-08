Video: Lilleküla suurmänguks vastutusrikka rolli saanud eestlane näitab oma töö köögipoolt

«Kohtunike vaatleja töö seisneb mängu ajal peamiselt selles, et jälgida, mida kohtunik mängu jooksul teeb, kas tema tehtud otsused on õiged, reeglipärased. Kuidas ta juhib mängu, kas ta on situatsioonidele lähedal, kui hästi suudab ta koostööd teha oma kaaslastega ja jälgida seda, et mängus tehtavad kõige tähtsamad otsused on õiged ja et need 90 minutit saaksid ilusti läbi viidud,» selgitas Tutk.