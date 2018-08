Kirt pistab Saksamaa odameestega rinda juba samas kvalifikatsioonigrupis

Teine grupp algab kell 15.25, kus viskavad neli-viis medalisoosikut, sealhulgas Kirt ning hirmtugevad sakslased Thomas Röhler ja Johannes Vetter. Grupi avab just Kirt, kelle isiklik rekord on sellel hooajal visatud 89.75. Kolmandana viskab Rio de Janeiro olümpiavõitja Röhler (91.78) ja kaheksandana Londoni maailmameister Vetter (92.70). Teises grupis viskavad veel tšehh Jakub Vadlejch (89.02) ja soomlane Oliver Helander (88.02).

Meeste odaviske kvalifikatsiooninorm on täpselt 82 meetrit. Lõppvõistlus algab neljapäeva õhtul kell 21.22. «Usun, et edasipääsuks on vaja ikkagi 82 meetrit täis visata. Siis vaatame edasi,» kommenteeris Kirt kvalifikatsiooninormi.