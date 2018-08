Karikate ringreisi on külastanud ligi 3500 inimest

Iga Premium liiga klubi kodumängu eel on avatud olnud festivaliala, kus huvilistele on vaatamiseks väljas UEFA Superkarika, UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga hinnalised trofeed. Lisaks saavad suured ja väikesed huvilised panna end proovile erinevate jalgpalliliste harjutuste ja ülesannetega, kohal on päevajuht ja erinevad põnevad külalised.

Karikate järgmiseks peatuspaigaks on Paide, kus 10. augustil kohtuvad Paide Linnameeskond – Tallinna FC Flora. Mäng algab kell 19, festivaliala avatakse kaks tundi varem. 11. augustil on võimalus karikaid minna vaatama Tartusse Tamme staadionile, kui kell 16 kõlab avavile kohtumisele Tartu JK Tammeka – Viljandi JK Tulevik. Festivaliala avatakse kell 14. 12. augustil on karikad Pärnus, kui kell 14 on võimalik minna festivalialale ning kaks tundi hiljem algab kohtumine Pärnu JK Vaprus – JK Tallinna Kalev.