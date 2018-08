Selgus, kus ja millal Ogier teeb kõrvalalal debüüdi

Prantslane testib praegu DTMi Mercedese C63 autot Itaalias Vallelungas. «Minu jaoks uus kogemus ja üritan iga ringiga midagi õppida,» sõnas Ogier. «DTMi auto on väga kiire ja Spielbergis on oodata rasket võistlust. Mu eesmärgiks on lihtsalt konkurentsis püsida.»