PM Berliinis. Hooaja tippmargi jooksnud Mägi: finaaliks on roostekiht maas

«Ma arvan, et selle poolfinaaliga võib rahule jääda. Üritasin nii palju jooksu kontrollida kui vähegi võimalik, stardis arvasin, et tuleb suhteliselt ühtlane jooks ja lõpusirge alguses oli näha, et neli meest oli koos. Selle plaani, mis me paika panime, täitsin normaalselt ära,» sõnas Mägi Eesti ajakirjanikele.