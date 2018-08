#FAkart 🏆 Again European Champions 🏆! Congrats to Paul Aron , @alonsokart_fa and the all @rickyflynnmotorsports team ! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) on Aug 7, 2018 at 11:12am PDT