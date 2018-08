Saluri seeria täna: 10,68 - 7.50 - 14.54 - 1.87 - 48,26

«Esimese kahe ala puhul teadsin, et tuleb keeruline. Olümpiastaadioni rada ei istu mulle üldse. Minu jaoks on see liiga pehme, puru paksult täis, oma jooksutehnikat on selle pealt raske teha. Kaugushüppes oli mul ka keeruline – ei tunnetanud pakku üldse ära, ei saanud aru, kus see oligi. Proovikatsed panin kõik üle, taju ei olnud,» sõnas ta.

Kuulitõukes tegi Saluri isikliku rekordi 14.54, kõrgushüppes teenis ta punktilisa, ületades 1.87. «Oleksin tahtnud ikka 1.90 üle saada, aga oma miinimumi tegin ära.»

400 meetri jooksus oli Saluri poole maa järel selge liider, ent kustus lõpusirgel ära. Ta tunnistas, et valis vale taktika.

«150 meetrit oli alles ja mõtlesin, et panen käigu juurde. Aga siis jooksin end täiesti kinni ja mõtlesin, kuidas lõpuni jõuan. Lootsin paremat aega – 0,7 sekundit rekordist aeglasem jooks pole küll hea näitaja.»

Kõik Eesti mehed tunnistasid, et oma pitseri annab tulemustele ka kuumus. «Tänane päev on olnud 14 tundi pikk ja üle poole sellest oleme veetnud päikese käes. Küpsetab ära see päike. Ühest koridorist on staadionil väga hea läbi kõndida, aga muidu on ikka väga palav,» sõnas Tilga.

Karel Tilga FOTO: Liis Treimann

«Nalja sellega ei ole,» lisab Saluri. «Vaatab, kuidas teibaga kuumuses hakkama saab. Aga TOP8 koht on täiesti reaalne.»

Tilgagi arvas, et võiks punktid tasa teha. «Tõkkejooksus ja kettaheites eriti, teivas ja oda võiksid sama hästi välja tulla kui Götzises, jooks samamoodi. 8000 punkti lootus on ikka veel olemas.»

Mis on juhtunud aga Uiboga? «Kaks kuud ta ikkagi joosta ei saanud, ju see jättis jälje. Jooksmata on raske alasid teha. Võib-olla on asi selles,» hindas Saluri sõbra seisu.

Karl Robert Saluri FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

«400 meetri rekord oli ainus päris positiivne pool, kõik ülejäänu oli täna päris raske. Loodan, et homme läheb veidi libedamalt,» sõnas Uibo aga ise, kes püstitas 400 meetri jooksus isikliku rekordi 50,18.

Oma trumpalal leppis ta aga kõrgusega 2.02. Nimelt jättis Uibo ühe kõrguse vahele ning kuigi kõrgus 2.08 oli üpris paljutõotav, ajas ta selle maha. «Ma teengi võistlustel tavaliselt nii, et alustan kahe meetri algusest ja sealt jätan ühe vahele. Minu jaoks oli see tavapärane käik, aga ma ei saanud kõike klappima. Eks ta nii ole, et vahel on mõni ala natukene keeruline.»