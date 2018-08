Täna Kanter vs Harting. Sakslane: medali jaoks peab Gerd minust jagu saama!

Jõulisema avangu tegi sedapuhku Kanter, kes täitis kvalifikatsiooninormi 64 meetrit kohe esimesel katsel 64.18ga ning sai kiirelt puhkama. Harting pusis kolm katset, kuid kindlustas siiski marulise kaasaelamise toel 63.29ga edasipääsu. «Mul on hea meel, et Robert edasi pääses, ilma temata olnuks ikka väga kurb. Ta on näidanud, et kui on terve, siis ta naljalt ei põru ning on valmis kõrgete kohtade nimel heitlema,» hindab Kanter.