Puusta ja Rammo jätkavad purjetamise MMil kindlalt esikahekümne seas

RS:X klassis võistlev Ingrid Puusta on 3 päeva kestnud kvalifiaktsioonisõitude lõppedes 17. kohal. Täna peeti 3 sõitu ning Puusta kohad olid vastavalt 5, 4 ja 13. Liidrikohal lõpetas hiinlanna Yunxiu LU. Homme on RS:X klassi sõitjatel vaba päev, et koguda end neljapäeval algavateks finaalsõitudeks.