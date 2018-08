Liverpooli rekord purustatakse? Chelsea plaanib soetada Hispaania väravavahti 80 miljoni euro eest

Nimelt on Chelsea pidamas läbirääkimisi Hispaania meeskonna Atletico Bilbaoga, kuna soovitakse soetada Hispaania klubi väravavaht Kepa Arrizabalaga. Väidetavalt on Chelsea valmist väravavahi eest välja käima rekordilised 80 miljonit eurot.

Inglismaa meeskond on endale kiiremas korras otsimas väärilist asendust belglasele Thibaut Courtios'le, kuna väravavaht ei ole siiani treeningutega ühinenud ja on selgelt välja näidanud oma soovi lahkuda Chelsea'st Hispaania tippklubi Madridi Reali juurde.

Pärast Chelsea viimast hooajaeelset kohtumist uuriti ka meeskonna peatreeneri Maurizio Sarri käest, mida ta arvab Arrizabalagast. «Ma nägin teda aasta tagasi mängimas. Minu esimesed muljed temast on väga väga head. Ta on suurepärane väravavaht. Ta on lisaks sellele ka noor, kuid juba väga heal tasemel,» vahendab BBC Sarri sõnu.

Arrizabalaga on Hispaania koondise varuväravavaht, tema ees on veel Manchester Unitedi ridadesse kuuluv David de Gea. Arrizabalaga on viimased kaks hooaega mänginud Bilbao meeskonnas, kokku on ta Hispaania liigas mänginud 53 kohtumist.