Ralliguru meenutas Colin McRae'd: ta lõikas keset pubi minu aluspesu pooleks

«Tema idee oli mind paljastada kogu pubi ees, aga sai suure ehmatuse osaliseks, kui ta nägi, et olen rahvustraditsioonile selja pööranud ja mul on kildi all aluspesu. Juhuslikult oli ta vedanud oma sõbrannaga kihla, et mul ei ole kildi all aluspesu. Ootamatult oli ta kihlveo kaotanud, aga ta otsustas mulle selle eest kätte maksta,» rääkis ralliraadio legend huvitavast vahejuhtumist.