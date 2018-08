Eesti teenis esimese koha 2020. aasta Tokyo olümpiamängudele!

Vastavalt Rahvusvahelise Purjetamisliidu (World Sailing) juhendile jagati Aarhusis Laser-klassis välja 14 olümpiapääset. Et iga riik saab ühes paadiklassis teenida maksimaalselt ühe pääsme, pidi Rammo mahtuma riikide lõikes 14 parema sekka, mida ta 17. kohaga ka tegi.

Riikide arvestuses andis see 10. koha, millest piisas olümpiapääsme tagamiseks. Kümne parema osalusel peetavast medalisõidust jääb Rammo eemale.

Kuigi pääse pole nimeline, on tõenäoline, et Eestit esindab Tokyo olümpial Laser-klassis just Rammo, kelle jaoks oleks sel juhul tegu kolmanda olümpiaga. 2012 Londonis saavutas ta 18. ja 2016 Rio de Janeiros 21. koha. Lisaks oli Rammo 2016. aasta suveolümpia avatseremoonial Eesti lipukandja.