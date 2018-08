Inglismaa meedia: Pogba on jõudnud Barcelonaga kokkuleppele

25-aastane prantslane on Barcelonaga saanud väidetavalt ülemineku osas kokkuleppele. Barcelona on valmis Pogba eest välja käima 100 miljonit eurot ja prantslasega tahetakse sõlmida lausa viie aasta pikkune leping. Pogba hakkaks teenima nädalas lausa 386 000 eurot, mida on peaaegu kaks korda rohkem, kui ta hetkel Unitedis teenib, vahendab Daily Mail.

Barcelona on teinud juba ka pakkumise, millega pakuti Pogba eest 50 miljonit eurot ja lisaks sellele ka Kolumbia keskkaitsja Yerry Mina ja Portugali kaitsja Andre Gomes. Manchester United ei olnud aga pakkumisest huvitatud ja on valmis tegema kõike, et prantsusmaa poolkaitsja nende ridades jätkaks.

Meeskonna esimees Ed Woodward peab tegutsema tõeliselt kiiresti, kui Pogba tõesti lahkumas on, kuna Inglismaal saab üleminekuid teha veel vaid neljapäevani. Inglismaa meedia väitis, et Pogba on andnud Woodwardile teada, et ta on meeskonnast kindlasti lahkumas. United ise lükkas selle väite ümber, öeldes et midagi sellist ei ole juhtunud.