PM Berliinis. Katkestanud Saluri plaanib järgmisel aastal suurt muutust

«Endale tundus kõik okei, aga ju siis vasakkülg ei pidanud ja ketas lendas liiga vara käest lahti. Üritad küll võistluskatsetel midagi muuta, aga kindla peale ma ka heitma ei läinud. See teinuks täpselt sama välja, mis ma selle 35 meetriga ikka teen.»

Saluri tunnistab, et tahab muutust ning on selle peale isegi mõelnud. «Kuna ma olen siin üks nõrgemaid vendi kümnevõistleja seas, siis võtan end tõsiselt käsile. Kavatsen kaalu kasvatada, sest olen 2013. aastast saadik olnud samas võistluskaalus (75 kg).

Huvitav oleks näha, mis saab. Kui läheb halvasti, siis läheb, vähemalt olen proovinud. Ma ei taha karjääri lõpetada nii, et mõtlesin oleksite peale. Vaadake kas või Arthur Abelet - mees käiks nagu Ott Kiivikasega treenimas.»

Kuigi plaanist pole ta veel treener Petros Kyprianouga rääkinud, usub ta, et juhendaja on temaga päri.

«Ma usun, et ka 1500 meetrit ei kannataks nii. Nüüd mul ongi plaanis väike mahaistumine teha ning rääkida, kuidas asju mõõta. Usun, et kui ma ütlen oma põhjuse, siis ta on nõus. Jõunäitajad pole ju paremaks läinud, mis mõttega ma trenni teen. Äkki saaks sellega ka imesid teha kõrgushüppes.»