PM Berliinis. Teineteisega võidelnud Alver ja Uudmäe said suurvõistluselt indu juurde

«Elu neljas tulemus, ei saa ju kurta! Isikliku rekordi ületamiseks pidanuks kõik õnnestuma. Väga palav oli, pool tundi tehnika jamas. Pidime väga kaua ootama seal. Nii tekkiski tunne, et esimene katse oli proovikatse. Sealt ei saanudki midagi tulla,» sõnas Alver. «Väga äge võistlus oli. Soojendust tehes vaatasin, mida teised teevad ja tunnetasin seda atmosfääri. Ikka tõsiselt lahe. See annab kindlasti indu juurde.»

Uudmäe sõnas samuti, et sunnitud ootamine rikkus avahüppe. «Paus tuli just kõige kuumemal ajal ja kõik olid ühes pundis ning meil polnud kuskile põgeneda päikese käest. Olin arvestanud, et minu hüppeni on jäänud poolteist minutit ning läks natuke teisiti. Kui minu aeg lõpuks kätte jõudis, pidi vastutuulega võitlema ning esimene voor oli väga keeruline. Oleks tahtnud ikka parema alguse teha. Pärast muutsin aga hoojooksu, kuid selle rütmi oli keeruline leida,» nentis ta.