U16 koondis alustab reedel A-divisjoni Euroopa meistrivõistlusi

Koondise peatreener Marko Parkonen sõnas vahetult enne äralendu Basket.ee -le antud intervjuus, et grusiinide lõplik koosseis selgub alles kohapeal, kuid usutavasti on kõik paremad mängijad EM-il kohal.

«Juulis peetud mängus ei näidanud grusiinid kindlasti kõike välja, sest päev varem Türgi vastu tegid nad maa-ala pressi, mida nad meie vastu üldse ei kasutanud. Kahjuks väga palju videomaterjali nende kohta samuti näinud ei ole. Nad varjavad üldjuhul enda tegemisi päris hästi. Me teame Gruusia mängijaid ja nende tugevusi, peame selle infoga hakkama saama,» kommenteeris Parkonen.

Milliseid muudatusi on koondis enda mänguplaanis teinud pärast edukat Balti matši? «Vaatasime üle mõned erilised liigutused vastaste poolt. Kui meie vastu midagi üllatavat tehakse, siis oskame ka mängusituatsioonides nendeks valmis olla. Me ei pea igakord aega maha võtma, et sellistes olukordades lahendus leida.»