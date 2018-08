Eesti kohtunikud on ametis rahvusvahelistes mängudes

Kohtunik Reelika Turi ja abikohtunik Anni Rahula on Horvaatias toimuval naiste Meistrite liiga turniiri määratud kahele kohtumisele. Esmalt mõistavad nad õigust Osijeki Gradski vrt staadionil Avaldsnes Idrettslag (NOR) – ŽFK Drafon 2014 (MKD) mängul 10. augustil. Teine mäng leiab aset Vinkovci linnas, kui 13. augustil lähevad vastamisi ŽFK Drafon 2014 – Sporting Clube de Portugal (POR). Mõlemas mängus on lisaks eestlannadele kohtunikebrigaadis 2. abikohtunik Ivona Pejic ning Sabina Bolic (4. kohtunik, mõlemad Horvaatia).