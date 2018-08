PM Berliinis. Lõppvõistlusele pääsenud Kirt: ei saanud mütsiga lööma minna

«Esimest korda sellel hooajal tundsin, et samm ei klapi. Kõik näitasid, et vise oli okei, aga ise tundsin, et polnud see õige. Aga siis läks paremaks ja esimese katsega norm täis saada on päris hästi,» kommenteeris Kirt. «Olud olid väga rasked. Kuid suutsin kõik toimima panna, selles mõttes tuleb palju positiivset leida. Muidugi palavuses tunned, et kõik muutub pehmeks, aga jääpudelid olid kaasas ja see toimis hästi.»