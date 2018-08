PM Berliinis. Tiitlikaitsja Vetter: medali nimel läheb Saksamaa-Eesti maavõistluseks

«Kõige tähtsam on esimesel katsel kõik paika saada ja mul tuli vise isegi väga lihtsalt välja. Homme viskan kindlasti veel rohkem. Tingimused on väga keerulised, sest päikese käes on väga-väga palav ning kate muutus hästi pehmeks ja soojaks,» rääkis Vetter Postimehele. «Kvalifikatsioonis hakkas parem jalg veidi tuikama, aga kõrgel tasemel võisteldes peabki vahel valus olema. Kuumus teeb muidugi oma töö, aga õnneks homme võistleme ikkagi varjus. Aga praegu ei suuda ma oma jäävanni küll ära oodata.»

Kes on homse võistluse suursoosikud ja mida arvab sakslane Magnus Kirdi võimalustest? Vetteri vastus ei olnud üllatav. «Usun, et medali eest läheb Saksamaa-Eesti võitluseks. Magnus, Thomas ja Andreas on väga heas vormis ning tuleb väga põnev lahing. Meie esimene eesmärk on kolmikvõit,» loodab Vetter koos kaasmaalaste Thomas Röhleri ja Andreas Hofmanniga hõivata pjedestaalil kõik kolm kohta. Röhler viskas kvalifikatsioonis paremuselt teise tulemuse 85.47, Hofmannile andis 82.36 täpselt Kirdi järel kuuenda koha.