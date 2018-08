Eksmaailmameister jagab juba Force India sõitjakohti ümber

«See oli selge, et Stroll (Lance Strolli isa – toim.) ostab pankrotiohus Force India, kuid tehing tehti kiiremini kui ma arvasin,» lausus Villeneuve. «Lance on praegu Williamsis hädas, kuid Force Indias saaks ta konkurentsivõimelise auto. Lance peaks kohe siirduma Force Indiasse, mitte ootama järgmist aastat, sest nii saaksid mehaanikud ja insenerid mehega harjuda.»

Kanadalase meelest pole probleemiks ka see, et Force Indial on sõitjad Sergio Perezi ja Esteban Oconi näol olemas. «Me oleme ennegi näinud, et vormel-1 sarjas on kõik võimalik,» sõnas Villeneuve. «Lepinguid on varemgi välja ostetud.»