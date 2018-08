Superkarika külastaja meelespea: varakult kohale ja valmistu turvakontrolliks

«Kõike rohkem küsimusi on seotud piletitega. Piletid on nimelised, neid saab osta ainult UEFA kaudu. Staadionile tulles tuleb pilet hoida turvaliselt - kui keegi on mängupileti kaotanud, siis seda asendada pole võimalik. Staadionile pääsemiseks peab kõigil pealtvaatajatel, sõltumata nende vanusest, olema kehtiv pilet. Kaasas peab olema dokument, millega pääse soetati,» selgitas Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei.