Prosa jätkab mängijakarjääri välismaal

«Prosa on suurepärane viimistleja ning Savic toob meie kaitseliini kogemust juurest,» ütles TPSi peatreener Mika Laurikainen.

Prosa, kes krooniti kevadel Valletta koosseisus Malta meistriks ja karikavõitjaks, on varemgi Soomes mänginud, kui esindas kaks aastat tagasi Rovaniemi RoPSi, kus lõi kümnes mängus kaks väravat. Savic on Soomes mänginud Seinäjoki SJK, PS Kemi ja Espoo Honka rivistuses.

TPS hoiab 22. vooru järel 16 silmaga 11. kohta. Sama palju punkte on ka viimasel positsioonil oleval Kemil. TPSi ees on Marienhamni IFK, kes on ühe vähempeetud mängu juures kogunud 18 silma.