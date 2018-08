PM Berliinis. Emotsionaalne Kanter: medal oli kandikul olemas, tuli vaid ära võtta

«Esimene emotsioon on ikka see, et pakuti suurepärast stsenaariumi, mida ei suutnud ära kasutada. 65 meetrit oli medal ja kindlasti oli see sees olemas, aga kahjuks seda päris oma heidet ei õnnestunud ära teha,» märkis Kanter. «Ma ei ole sellel aastal väga suurtel jõuproovidel osalenud. See kindlasti andis tunda. Kogu see tunne oli tegelikult samasugune nagu see on alati tiitlivõistlustel olnud.»