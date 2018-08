Reportaaž: Hartingu viimase katsega paika pannud Kanter andis teatepulga üle

Kanteri esimese katse peale elavnevad ka Rootsi fännid – on ju Kanter olnud eeskuju Daniel Stahlile. Eestlane astub rahulikult heiteringi, ent hakkab liialt rapsima ning lepib alustuseks 59.30-ga. Aumehena laseb ta katse siiski ära mõõta, ent raputab pead. Väike lonks vett – sooja on ka õhtutundidel 30 kraadi – ning järgneb arutelu Indrek Tustitiga, mida ikkagi tegema peaks. Vooru lõppedes on Kanter isegi nadi tulemusega kuues, kindlale esikohale tõuseb Virgilijus Alekna mantlipärijaks peetav Andrius Gudžius. Harting saab kirja 61.09.

Et iga finaali eel ilmub staadionit ümbritsevatele plagudele «It’s final time», läheb Kanter oma teisele katsele omamoodi sümboolselt ringi just siis kui tutvustatakse naiste 10 000 meetri jooksu startijaid. Kuigi eestlase tegudele pöörab tähelepanu vaid kettaheitesektori tagune fänniarmee, on toetus kõva. Ja see aitab! Ketas lendab kaugemale – 63.31 ning olümpiavõitja saab rusika õhku tõsta.