PM Berliinis. Liina Kanter abikaasa viimasest EMist: meeleolu on ülev, isegi pidulik!

«Uskumatu! Meeleolu on ülev, isegi pidulik ma ütleks. Kõikidel eelnevatel võistlustel on närvipinge olnud, sellel võistlusel seda ei olnud ja võib-olla ka sel põhjusel, et tahtsin ise ka võtta viimast,» sõnas Kanter.

«Väga põnev oli lõpuni välja ja see on see, mida ühelt spordivõistluselt ka ootad. Loomulikult, kuidas lõpuks ta lõppeb, see, et ta suutis ennast veel viimase katsega - absoluutselt suurepärane tunne!»